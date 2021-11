Maltempo, forti piogge tra Sicilia, Campania e Molise: punte di 45mm a Campitello Matese – VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito la Sicilia occidentale e la Campania in questa prima parte di giornata. Segnaliamo: 42mm a Partinico, Partanna, 41mm a Castelvetrano, 37mm a Monreale, 36mm a Sciacca, 32mm a Cinisi, Bosco di Capodimonte, Teano, 31mm a Carinola, 30mm a Napoli, Caiazzo, Pignataro Maggiore, 29mm a Carini, Marano, 27mm a Camporeale, 24mm a Palermo, Caserta. Spiccano anche i 45mm di Campitello Matese, in provincia di Campobasso, e i 32mm di Roccamandolfi (Isernia).

In questo momento, piogge e temporali insistono sulla Sicilia settentrionale e sudorientale e al Centro dal Lazio e Abruzzo meridionali alla Campania e alla Puglia settentrionali. Piogge anche in un fascia che va dal Piemonte meridionale al Veneto nordoccidentale, passando per la Lombardia meridionale, mentre un temporale si sta avvicinando dal Mar Ligure al Ponente.

Nel corso del pomeriggio-sera, forti piogge colpiranno ancora la Sicilia occidentale e insisteranno ancora al Centro, dalla Campania fino alle Marche, come dimostra la mappa seguente, elaborata dal CNR-ISAC.

