Maltempo, frane e allagamenti nelle Marche: persone bloccate nei sottopassi allagati a Jesi – FOTO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito le Marche oggi, con accumuli pluviometrici che superano i 140mm. Tali quantità di pioggia hanno creato allagamenti, frane e smottamenti in varie zone della regione. Segnaliamo: 144mm a Mozzano, 122mm a Rotella, 106mm a Force, 101mm a San Costanzo, 90mm a Sassotetto, 85mm a Tronto, 80mm a Illice, 76mm a Falerone, Sant’Angelo in Pontano, Umito, 73mm a Polverigi, 72mm ad Amandola, 63mm ad Acquasanta Terme, 70mm a Pian di Pieca, 64mm a Senigallia, 57mm a Macerata, 54mm a Fermo, 42mm ad Ancona.

La SS 78 “Picena” e’ temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel Comune di Amandola, al km 41,500, in provincia di Fermo, a causa di una frana. Il traffico e’ regolato con indicazioni in loco. In provincia di Ancona, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo principalmente nella zona di Jesi, ma anche a Ostra e Belvedere Ostrense. Alcune persone sono rimaste bloccate dalle piogge abbondanti che stanno cadendo su Jesi. Due donne, madre e figlia, di 80 e di 51 anni, sono rimaste bloccate a bordo della loro auto sotto un sottopasso completamente invaso dall’acqua in via Latini nel centro abitato: sono state salvate dalla Croce Verde e dalla polizia locale. In via Acquasanta, tra Jesi e San Marcello, un 41enne ha attraversato in auto un ponticello completamente sommerso dall’acqua. Il veicolo si e’ bloccato, ma lui e’ riuscito comunque a uscirne e poi ha atteso i soccorsi per circa un’ora sul tettuccio dell’auto. E’ stato soccorso dalla Croce Verde, dalla polizia locale e dai vigili del fuoco.

Una trentina gli interventi per prosciugamenti di acqua, alberi caduti su sede stradale e smottamenti. Sul posto, oltre al Distaccamento di Jesi, stanno lavorando diverse squadre di Vigili del Fuoco provenienti anche da Ancona e Arcevia, ed il Nucleo Vvf dei sommozzatori. Una ventina gli interventi in provincia di Fermo e ben 70 in quella di Ascoli Piceno, dove il maltempo sta provocando criticita’ alla rete viaria.

Il Servizio Viabilita’ della Provincia da stamattina ha effettuato 24 interventi di chiusura e riapertura delle arterie di competenza per liberare i tratti stradali interessati da frane e smottamenti, anche facendo ricorso alle ditte esterne. Anche la Polizia Provinciale e’ impegnata per le attivita’ di ispezione e controllo sulle condizioni delle strade in varie localita’. Si temono infatti un peggioramento della viabilita’ con ulteriori smottamenti. La Provincia consiglia agli automobilisti di spostarsi solo in caso di necessita’ e di prestare la massima attenzione.

Maltempo in Abruzzo: divieto dell’uso dell’acqua in 16 comuni del Pescarese

Divieto di utilizzo dell’acqua a fini alimentari in sedici comuni del Pescarese perche’ “a causa delle eccessive precipitazioni atmosferiche attualmente in atto nel comprensorio della Maiella si e’ riscontrato un aumento di torbidita’ presso la Sorgente La Morgia“. Il divieto e’ stato disposto “a scopo precauzionale” dall’Aca. I comuni interessati, si legge sul sito web dell’azienda comprensoriale acquedottistica, sono: Abbateggio, intero territorio; Alanno, centro urbano, case Gobeo, c.da Oratorio, c.da Prati, Colle Rotondo, c.da Colle Sperduto, C.da S. Agata; Bolognano, intero territorio comunale ad eccezione di Piano d’Orta; Catignano, intero territorio; Caramanico Terme, intero territorio ad eccezione delle c.da S. Tommaso, Riga, De Contra, S. Vittorino; Lettomanoppello, intero territorio; S. Valentino, intero territorio; Manoppello, c.da Carpelle, c.da Montegrappa e c.da Foce; Nocciano, intero territorio; Roccamorice, intero territorio; Serramonacesca, intero territorio ad eccezione di c.da Garifoli; Scafa, C.da Colli superiori, C.da Colli inferiori, c.da Mampioppo, c.da De Contra, c.da Tornatura, c.da Colle Mulino e le utenze ubicate alla strada provinciale per S. Valentino dal civico 32 al 46; Civitaquana, intero territorio; Cugnoli, intero territorio; Pescosansonesco, intero territorio; Pietranico, intero territorio.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: