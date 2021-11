Maltempo, Funnel Cloud nel Ragusano: un altro tornado stava per formarsi a Modica – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo quello spaventoso che il 17 novembre ha devastato Modica e provocato anche una vittima, un altro tornado stava per formarsi tra Modica e Scicli nel Ragusano, oggi. Lo dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e del video in fondo all’articolo, in cui si vede la Funnel Cloud, ossia la nube a forma di imbuto, preludio proprio della formazione di una tromba d’aria.

Sembra che il vortice non abbia toccato terra e che sia svanito velocemente. Fortunatamente dunque, non si registrano danni.