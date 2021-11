Maltempo, gelo e disagi in Sardegna: blackout per neve, paesi senza corrente in Barbagia [FOTO]

MeteoWeb

In Sardegna è un’altra giornata di gelo e disagi un po’ in tutte le zone dell’Isola. L’arteria principale del traffico, la SS131, ha fatto registrare code anche di 30 km all’altezza di Tossilo, mentre all’altezza di Campeda è rimasta interrotta in entrambi i sensi di marcia.

Il maltempo non ha risparmiato la zona della Barbagia, nel Nuorese, e del Mandrolisai, con paesi rimasti senza corrente elettrica.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto liberare le strade dagli alberi crollati. Alcuni Comuni hanno deciso la chiusura delle scuole mentre quello di Sinnai ha proclamato lo stato di calamità naturale. L’allerta meteo resta in vigore per tutta la giornata di oggi.

Ore difficili soprattutto per i cittadini di Fonni, nel cuore della Barbagia: la criticità più importante è rappresentata dagli alberi che, sotto il peso della neve, sono caduti sui cavi della linea elettrica. Da ieri mattina, oltre a Fonni, sono senza luce Aritzo, Desulo, Lodine, Tonara, sempre nel Nuorese.

E’ tornata sotto controllo, invece, l’emergenza negli altri paesi interessati ieri da intense precipitazioni nevose, da Sorgono a Ovodda, da Seui al capoluogo Nuoro, che questa mattina si è risvegliato sotto il sole.

La nevicata, nel Nuorese, ha interessato in particolare Aritzo, Fonni, Gavoi, Sorgono, Ovodda, Tonara, Austis, Desulo e Seui, oltre che l’altipiano di Campeda, fra Macomer e Bonorva (sulla statale 131), e la strada provinciale 43 che collega Macomer alla borgata di San Leonardo, nel comune di Santulussurgiu (Oristano).

