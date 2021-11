Furiosa ondata di maltempo in Calabria: strade come fiumi in piena a Roccabernarda [VIDEO]

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che ha colpito dalla serata di ieri la Calabria ha provocato danni e disagi con piogge insistenti, brusco calo delle temperature, mareggiate e forte vento.

Segnalati diversi allagamenti nella notte, in particolare sulla fascia jonica: nel Crotonese i danni maggiori – con strade come fiumi e invase dal fango – sono stati registrati a Roccabernarda, Cirò Marina e Papanice, mentre a Catanzaro sono stati segnalati disagi nella zona Lido.

A Cirò Marina sono caduti oltre 100 mm di pioggia dalle 21 a mezzanotte.

L’amministrazione comunale di Roccabernarda ha comunicato stamattina che “tutte le scuole resteranno chiuse a causa del maltempo di questa notte“. “Dovranno essere valutate le strutture – è stato precisato – e capire se le stesse hanno subito danni apparenti e non. Stiamo facendo anche un giro di ricognizione per le vie del paese per capire i danni subiti alle proprietà comunali e dei nostri cittadini“.

Intense mareggiate lungo tutta la costa jonica hanno provocato danni alle reti viarie e alle strutture a ridosso della spiaggia.

