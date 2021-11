Maltempo in Campania, tragedia sfiorata a Napoli: due alberi crollano sulle auto

MeteoWeb

Forti piogge stanno colpendo la Campania in queste ore, in particolare le province di Napoli e Caserta. Da ieri, sono oltre 200 le chiamate ai Vigili del Fuoco per la caduta di calcinacci, di tettoie e rami pericolanti.

A Napoli, oggi sono caduti 33mm di pioggia e il maltempo potrebbe essere la causa del crollo di due alberi in città, finiti su automobili in sosta. Un grosso albero è caduto nella centrale Piazza Cavour. Non ci sono state persone coinvolte, anche se la zona è molto trafficata e si trova tra due fermate della metropolitana. La zona adesso è stata recitata e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Anche nel quartiere Vomero, è caduto un albero in strada ma fortunatamente anche qui, non risultano persone coinvolte o ferite.

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta gialla che era già in vigore, estendendola al pomeriggio di domani. A causa del maltempo, a Napoli, i parchi cittadini resteranno chiusi anche domani.