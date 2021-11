Maltempo in Campania: voragine a Napoli e danni nel Salernitano, frane ed evacuazioni

MeteoWeb

Prosegue l’ondata di maltempo in Campania, con danni soprattutto in provincia di Salerno e Napoli.

A Napoli si è aperta una voragine davanti a un condominio impedendo ai residenti l’ingresso e l’uscita: 40 le famiglie evacuate dai vigili del fuoco. Interrotti i collegamenti con le isole del Golfo specialmente con Capri flagellata dalla pioggia. Fermi i traghetti della Caremar e gli aliscafi di Alilauro Cruson, della NLG e Snav. Segnalati problemi per gli approvvigionamenti alimentari in partenza da Napoli e Sorrento diretti sull’isola.

Nel Salernitano i disagi principali sono stati segnalati nel comune di Giffoni Sei Casali dove, probabilmente a causa delle abbondanti piogge cadute negli ultimi giorni, si è verificata la rottura della condotta idrica di via Ausa, nella frazione di Prepezzano. La fuoriuscita di acqua ha trasportato a valle anche fango, che ha invaso la strada.

A Salerno segnalato il crollo di un albero in via Clark. Nella zona orientale della città si è verificato un blackout al centro Usca che ha costretto gli operatori a sospendere il servizio tamponi per qualche ora.

A Cava de’ Tirreni segnalato il parziale crollo del muretto di delimitazione lungo la Statale 18. In località Maddalena una frana ha invaso parte della carreggiata.

In località Pantinelle a Montesano sulla Marcellana, è esondato il fiume Imperatore . Lo straripamento, provocato dalle abbondanti piogge delle ultime ore, ha causato l’allagamento delle campagne circostanti, ma senza causare problemi alle abitazioni. Nel Vallo di Diano preoccupa anche la situazione del fiume Tanagro in località Cappuccini sulla strada provinciale 11 che collega Silla di Sassano e Trinita di Sala Consilina. Il livello dell’acqua si è alzato in maniera preoccupante. Sul posto la situazione viene monitorata costantemente dai tecnici del comune di Sassano.

Domani resteranno chiuse le scuole nei comuni di Salerno, Ischia, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Angri, Cava de’ Tirreni, Roccapiemonte, Sant’Egidio del Monte Albino, Siano, Somma Vesuviana, Pellezzano, Sarno, Vibonati, Vietri sul Mare, Torre del Greco. Scuole chiuse in due comuni del Golfo di Policastro, a Sapri e Santa Marina.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: