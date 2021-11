Maltempo, risveglio imbiancato sulle Alpi piemontesi: fitta nevicata ricopre Sestriere e Pragelato [FOTO]

MeteoWeb

Una circolazione depressionaria con minimo ad ovest dell’arco alpino ha portato precipitazioni diffuse sul Piemonte tra il pomeriggio di ieri e la mattinata odierna, con picchi forti sul settore occidentale e quota neve intorno ai 1500 metri.

Piove senza sosta da diverse ore sulla regione: il Centro Funzionale dell’Arpa ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico per la zona meridionale, in particolare nell’Alessandrino al confine con la Liguria, per possibili allagamenti locali e frane associate ai temporali di maggiore intensità. Nelle scorse ore copiose nevicate si sono registrate sulle Alpi piemontesi: il manto bianco ha ricoperto Sestriere (circa 30 cm) e l’area di Bardonecchia, così come molte località del Cuneese (immagini della gallery).

Nel pomeriggio di oggi, secondo Arpa regionale, il nucleo depressionario si allontanerà verso sud localizzandosi tra l’Algeria e le isole Baleari in serata: ci sarà una graduale attenuazione delle precipitazioni sul territorio piemontese a partire da est e un esaurimento nelle prime ore della giornata di domani. In seguito sono previste condizioni di tempo soleggiato grazie ad una risalita dei valori di pressione.

