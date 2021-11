Forte maltempo in Piemonte, piogge insistenti e quasi un metro di neve sulle Alpi: quasi 140mm a Talucco – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge insistenti stanno colpendo il Nord-Ovest oggi, in particolare il Piemonte e la Liguria occidentale, mentre le Alpi piemontesi sono state sommerse dalla neve. Raggiunto quasi il metro di accumulo intorno ai 2.000 metri, con la neve che ha fatto la sua comparsa anche fino ai 1200 metri di quota o anche più sotto occasionalmente (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Gli accumuli pluviometrici parlano di oltre 100mm sul Piemonte occidentale. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati: 138mm a Talucco, 128mm a Paesana, 113mm a Brossasco, 110mm a Roccaforte Mondovì, 107mm a Robilante, 102mm a Pradeboni, Barge, 101mm a Paesana, 95mm a Cuneo, 93mm a Pinerolo, 85mm a San Martino Chisone, Crissolo, 84mm a Mondovì, 50mm a Torino.

A causa delle abbondanti piogge, l’Ellero a Mondovì ha superato il livello di presoglia.

La circolazione depressionaria che sta provocando questo forte maltempo sul Piemonte tenderà ad allontanarsi verso Sud già nel corso della prossima notte, favorendo una generale attenuazione delle precipitazioni.

