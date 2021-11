Maltempo in Puglia: nubifragi e violente grandinate sul Salento, funnel cloud a Campi [VIDEO]

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo ha colpito in tarda mattinata la Puglia, in particolare il Nord Salento: intense grandinate hanno imbiancato strade e campi con conseguenti danni su raccolti, strutture esterne e automobili. Registrato un brusco calo delle temperature passate da +19°C a +8°C in alcune zone.

Oltre ai chicchi di grandine, anche un nubifragio con vento forte ha creato danni e disagi. Numerose le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco soprattutto da parte di automobilisti rimasti bloccati.

Il maltempo ha colpito l’arco Nord tra Salice Salentino, Veglie, Leverano, Carmiano, Campi.

A Campi Salentina in provincia di Lecce, è stato avvistato un grosso funnel cloud. Segnalate grandinate e piogge intense anche nel Tarantino tra Massafra e Palagianello.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: