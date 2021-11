Maltempo in Sardegna: allagamenti e smottamenti nell’Oristanese, scuole chiuse in alcuni comuni – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge e temporali stanno colpendo la Sardegna dalla notte, provocando allagamenti e disagi, in particolare nell’Oristanese (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Dalla mezzanotte, si registrano: 54mm sul Monte Arci, 49mm a Villa Verde, 47mm a Santa Sofia, 40mm a Laconi, 33mm a Oristano.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Oristano sono al lavoro ininterrottamente da ore nel capoluogo, a Marrubiu, Arborea, Terralba e Santa Giusta. Gli allagamenti hanno interessato abitazioni, scantinati e diverse strade. Sono già stati effettuati 25 interventi e altri sono in corso.

Si è resa necessaria la chiusura delle scuole sia a Terralba (ad eccezione delle scuole superiori), che a Marrubiu. I sindaci Sandro Pili e Luca Corrias hanno emesso le ordinanze, valide per la giornata di oggi. A Terralba anche le squadre del Comune stanno operando con gli autospurgo. Ad Arborea sono in azione le botti degli allevatori per pompare l’acqua da alcune strade allagate, mentre in campagna sono presenti gli addetti del Consorzio di bonifica dell’Oristanese. A Uras la situazione dei corsi d’acqua che attraversano l’abitato è tenuta sotto controllo costantemente e al momento è nella norma.

Si segnalano disagi anche alla circolazione stradale oltre che in alcuni centri urbani, lungo le provinciali, con ulteriori smottamenti dopo quelli registrati già l’altro ieri. A Cuglieri sono state interessate dagli smottamenti due strade nella zona agricola del paese, una a nord e una a sud. Il sindaco Andrea Loche ha fatto sapere che si sta provvedendo a liberarle e a metterle in sicurezza.

