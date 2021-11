Maltempo in Sardegna, Arzachena devastata dalle piogge chiede lo stato di calamità: domani scuole chiuse

MeteoWeb

Arzachena, comune nel nord-est della Sardegna in cui ricade la Costa Smeralda, ha subito gravi danni a seguito delle forti piogge degli ultimi giorni. “Da giorni Arzachena e’ al centro di un’ondata eccezionale di precipitazioni piovose che ha causato inondazioni nel centro del paese, il crollo di muri e ponti nell’agro, l’isolamento di intere famiglie, l’allagamento di scantinati e abitazioni. L’ultimo e piu’ grave episodio, il crollo di un tratto della circonvallazione cittadina. Nella voragine e’ precipitato un automezzo, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente”, spiega il sindaco Roberto Ragnedda, annunciando la richiesta dello stato d’emergenza e di calamita’ naturale. La giunta comunale ha deliberato, infatti, l’avvio delle procedure.

“Abbiamo necessita’ di sostegno economico da parte delle istituzioni nazionali e regionali per aiutare famiglie e aziende e per ripristinare subito la rete viaria. Inviamo oggi stesso la richiesta alla Regione e agli enti preposti affinche’ riconoscano lo stato di calamita’ naturale”, aggiunge Ragnedda.

Il sindaco ha anche disposto la chiusura di tutte le scuole per domani, 10 novembre, in vista dell’arrivo di nubifragi. Anche il mercatino settimanale del mercoledi’ e’ annullato.

“Il centro operativo comunale, le squadre della Protezione Civile Agosto 89, la compagnia Barracellare, i Vigili del Fuoco di Olbia e Arzachena e tanti volontari sono al lavoro da 4 giorni per rispondere efficacemente alle numerose richieste di intervento, ma da soli non possiamo piu’ farcela”, riferisce il delegato alla Protezione Civile, Alessandro Careddu. “Sono previste precipitazioni per tutta la settimana e i cittadini che hanno subito danni sono stremati e spaventati. Per rispondere a queste prime esigenze, abbiamo avviato una prima ricognizione dei danni e attivato un nuovo indirizzo email a cui i cittadini possono scrivere in dettaglio quali perdite hanno subito”.

