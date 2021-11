MeteoWeb

Squadre dei vigili del fuoco al lavoro da stanotte in Gallura per le forti piogge che hanno colpito la zona: sono stati eseguiti circa 20 interventi, la maggior parte per allagamenti e frane.

Una profonda voragine si è aperta lungo la Circonvallazione di Arzachena, all’altezza del distributore Fiamma 2000. La strada è interrotta.

Segnalate Criticità anche a Golfo Aranci, colpita da un nubifragio nel corso della notte.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: