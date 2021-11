Maltempo in Sardegna, sale il livello della diga di Pranu Antoni nell’Oristanese: allerta per rischio idraulico a valle

MeteoWeb

Troppa acqua nell’invaso della diga di Pranu Antoni, alimentato dal Flumineddu tra Busachi, Allai e Fordongianus, nell’Oristanese, a causa del maltempo che sta colpendo la Sardegna. Dopo le ultime precipitazioni, il livello e’ salito, tanto che si e’ reso necessario un rilascio controllato. Per questa ragione, la direzione regionale della Protezione Civile ha informato i comuni interessati che si e’ passati al regime di allerta per rischio idraulico a valle.

“Per ora la situazione e’ sotto controllo“, ha riferito il sindaco di Fordongianus, Serafino Pischedda, “ma le previsioni meteo non sono delle migliori. Attualmente l’area archeologica e termale non e’ allagata”. La Protezione Civile e i comuni invitano a prestare massima attenzione a coloro che transitano e/o operano a valle e nella golena del fiume Tirso. Tra i territori piu’ interessati ci sono quelli di Fordongianus, Zerfaliu, Simaxis, Solarussa e Oristano.

Oggi in Sardegna sono caduti fino a questo momento 39mm a Illorai, 37mm a Bultei, 33mm ad Arbus, Villacidro, 32mm ad Asuni.

Per tutta la giornata di oggi, è in vigore un’allerta meteo gialla sull’isola per neve, vento e mareggiate.