Maltempo in Sicilia, crolla torre faro a Pozzallo: porto commerciale chiuso

Il maltempo ha flagellato anche la costa del Ragusano, con i forti venti che hanno creato danni in alcune strutture commerciali a Scoglitti. Distrutte anche delle serre. A Pozzallo, e’ crollata una torre faro all’interno del porto. In conseguenza di quanto accaduto, a tutela della sicurezza e dell’incolumita’, il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha provveduto ad emanare un provvedimento di chiusura alle attivita’, che riguarda esclusivamente la banchina commerciale. Il porto di Pozzallo ha una imponente attivita’ di carico e scarico di merci e container nell’area commerciale, fonte economica non trascurabile.

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, richiama la Regione e si dice pronto ad azioni eclatanti: “alla corretta iniziativa della Capitaneria deve adesso seguire, con estrema celerita’, l’intervento della Regione Sicilia per mettere in sicurezza l’area. Se entro la mattinata di domani – ha detto il primo cittadino – la Regione non interverra’ per rendere di nuovo fruibili le aree portuali, non escludo gesti di protesta eclatanti. Non era mai accaduto prima d’ora che il porto venisse bloccato e la Regione deve assumersi le proprie responsabilita’. Il tempo delle parole e delle promesse è terminato – conclude Ammatuna – e se non seguiranno con la massima tempestività i fatti, si potrà arrivare anche a uno sciopero generale”.