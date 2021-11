Maltempo in Sicilia, esonda il fiume Morello nel Palermitano: statale 189 invasa da acqua e fango, traffico bloccato – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge che stanno colpendo la Sicilia centro-occidentale stanno provocando i primi disagi. Il fiume Morello è esondato nel Palermitano, allagando la statale 189 nella zona di Lercara Friddi, come dimostrano i video in fondo all’articolo e le foto della gallery scorrevole in alto. Grandi quantità d’acqua e fango si riversano sulla strada, rendendo pericolosissima la situazione: tante le auto rimaste impantanante e soccorse dai Vigili del Fuoco.

Inoltre, a causa dell’allagamento del piano viabile causato dalle piogge intense, è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 121 ‘Catanese’, in territorio comunale di Roccapalumba (PA) al km 196,300. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Chiusa anche la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Agrigento per l’allagamento dei binari a causa della pioggia.

I dati pluviometrici parziali di oggi in Sicilia indicano: 53mm a Bivona, 42mm a Partinico, Partanna, 41mm a Castelvetrano, 38mm a Monreale, 37mm a Lascari, 36mm a Sciacca, 30mm a Carini, 27mm a Termini Imerese, 25mm a Palermo.

Si segnalano allagamenti a Termini Imerese (Palermo), dove è esondato il fiume San Leonardo, e a Santo Stefano di Quisquina (Agrigento). Allagamenti anche a Sciara e Campofelice di Roccella .

