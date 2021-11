Maltempo in Sicilia, tornado semina danni a Canicattì: alberi abbattuti e tetti divelti – VIDEO

MeteoWeb

Un tornado si è verificato stamattina a Canicattì (Agrigento), in località Grottarossa, provocando danni. La tromba d’aria, infatti, ha divelto tetti e insegne e sradicato alberi. Sono già stati effettuati sopralluoghi per monitorare i punti più critici per la viabilità e per garantire il deflusso delle abbondanti piogge.

Nel video seguente, le immagini del tornado.

