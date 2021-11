Maltempo in Turchia, Istanbul devastata da furiose raffiche di vento: gravi danni, 2 morti per il crollo di un tetto [VIDEO]

MeteoWeb

Dopo un lungo periodo di caldo anomalo, il mese di Novembre si conclude all’insegna di freddo anomalo, maltempo e neve a bassa quota. Oggi l’Italia è stata sarà investita da una vera e propria irruzione invernale provocata da un flusso d’aria fredda di origine polare che è piombato in pieno sul nostro Paese, facendo diminuire le temperature su valori di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo e alimentando fenomeni di maltempo anche intenso al Sud, per l’effetto dello scontro termico tra l’aria fredda in arrivo dal Circolo Polare Artico e la temperatura ancora mite nella superficie marina del mar Mediterraneo.

In questo contesto, la Turchia sta subendo in queste ore gli effetti di un’ondata di maltempo particolarmente violenta, a causa dei temporali e dei forti venti pre-frontali.

Due persone sono morte a Istanbul dopo che un tetto è crollato a causa delle intense raffiche. All’inizio della giornata, il comando della guardia costiera turca ha dichiarato a Sputnik che il traffico navale sullo Stretto del Bosforo è stato sospeso a causa del forte vento. Per lo stesso motivo, 6 aerei della Turkish Airlines non sono riusciti ad atterrare a Istanbul e sono stati inviati ad Ankara e Izmir.