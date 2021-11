Maltempo in Veneto: fitte nevicate nella notte sulle Dolomiti, scenari fiabeschi a Cortina e San Vito di Cadore [FOTO]

MeteoWeb

Scenari fiabeschi sulle montagne del Veneto: la neve ha fatto la sua comparsa dalle Dolomiti all’Altopiano di Asiago.

Il flusso perturbato giunto sabato ha portato piogge in pianura, ma alle quote sopra i 1.000 la neve è l’assoluta protagonista: il manto bianco ha ricoperto anche Cortina d’Ampezzo, con circa 15 cm di accumulo. Neve anche a San Vito di Cadore, Sappada, Arabba e Falcade (20 cm), mentre la precipitazione è stata più intensa nelle stazioni più alte delle Prealpi vicentine, come Campomolon (1.70 metri), con un accumulo di 33 cm. Sommata alle precedenti precipitazioni, la neve al suolo sulle Dolomiti meridionali varia dai 35 ai 75 cm.

Oggi prevalente nuvolosità sulla regione, con precipitazioni sparse. In seguito dall’inizio settimana, con lo spostamento ad est della depressione, il flusso diverrà settentrionale, portando tempo stabile e aria meno umida.

