Maltempo, la Capitaneria di porto Viareggio lancia l’avviso dopo l’allerta meteo: “Rafforzate gli ormeggi”

La Capitaneria di porto di Viareggio (Lucca) ha inviato una nota a tutti i sodalizi sportivi, operatori turistico balneari e amministrazione civiche della Versilia in merito all’allerta meteo arancione prevista per le prossime ore. La capitaneria raccomanda il rinforzo degli ormeggi di tutte le unità navali presenti in porto ed il rizzaggio delle attrezzature e materiali in banchina.