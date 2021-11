Maltempo nel Lazio, punte di 40mm ad Anzio: piogge, allagamenti e disagi a Roma

MeteoWeb

Dalla notte e per buona parte della mattinata, piogge e temporali hanno colpito Roma e provincia a causa degli effetti del Ciclone Mediterraneo Blas, che sta lasciando in ginocchio la Sicilia occidentale. In alcune zone della capitale, sono caduti fino a 28mm di pioggia che hanno provocato non pochi disagi alla circolazione. Segnaliamo anche 40mm ad Anzio, 32mm a Falcognana, 30mm a Morlupo, 29mm ad Aprilia, 28mm a Marino, 23mm a Pomezia.

A causa della pioggia, a Roma, questa mattina per alcune ore e’ stata chiusa la stazione Lepanto della metro A per danni da maltempo. Un guasto tecnico, ora risolto, nel corso della mattinata aveva costretto i viaggiatori al cambio obbligatorio di convoglio della metro C nella stazione Centocelle. Rallentamenti alla viabilita’ per allagamenti sono stati segnalati sulla Tuscolana, sul Grande Raccordo Anulare e sulla Tangenziale Est. Disagi al traffico ad Ostia per un incidente sulla Litoranea all’altezza dei cancelli con un’autovettura che si e’ ribaltata.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: