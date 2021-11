Maltempo, piogge torrenziali e frane nel Messinese: colata di fango invade Scaletta Zanclea, auto sepolte – FOTO

MeteoWeb

Nelle prime ore della giornata, nella zona ionica della provincia di Messina, con conseguenze anche nel versante tirrenico, le piogge torrenziali hanno causato molti danni alle infrastrutture di diversi comuni, comunica la Protezione Civile della Regione Sicilia sulla base delle informazioni arrivate e raccolte dalla Sala Sala Operativa (SORIS) del DRPC Sicilia.

Scaletta Zanclea è la località che ha riportato i danni più ingenti nelle ultime ore. Nel paese già tristemente noto per la drammatica alluvione del 1° ottobre 2009, si è registrata una colata di fango proveniente dall’autostrada, riversatasi nella strada comunale, contrada Saponara, sul corso Sicilia (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Stanno operando mezzi del comune per liberare la strada dal fango. Solo il piano terra di una abitazione invasa dal fango (scantinato e garage), i componenti del nucleo familiare si sono trasferiti ai piani superiori. In atto sopralluogo del CAS poiché la colata ha avuto origine a monte dell’autostrada attraverso canali di scolo. Circa 7 automobili sono state ricoperte dal fango. Per fortuna non si registrano danni a persone. Si interviene con le risorse interne della Città Metropolitana e dello stesso comune di Scaletta Zanclea. Sui luoghi presenti i tecnici del DRPC Sicilia.

A Casalvecchio Siculo, il Torrente Rina a causa della violenza delle acque ha spazzato via la conduttura idrica che porta l’acqua ai Comuni di Savoca e Casalvecchio. Della situazione è stata informata e allertata Siciliacque.

A Savoca, si sta effettuando l’intervento di ripristino della SP 19 con un mezzo della Città Metropolitana: le briglie laterali e centrali del torrente Rina sono state spazzate dalla furia dell’acqua. Rifornimento idrico interrotto, come a Casalvecchio.

A Fiumedinisi, nel corso della notte si sono verificate diverse criticità in tutto il territorio: una famiglia è stata soccorso a causa di una frana di notevoli dimensioni lungo Strada provinciale agricola Fiumedinisi-Pedaria, il cui transito è interrotto. La Città Metropolitana di Messina e lo stesso comune stanno intervenendo con le proprie risorse.

Ad Alì, si registrano svariate frane: sulla strada di collegamento con Fiumedinisi e sulla SP 28. Fuori dal centro urbano due abitazioni, nei pressi del torrente Alì, sono rimaste isolate.

A Monforte San Giorgio (versante tirrenico), si segnala frana su SP 60 Bis Monforte San Giorgio – Pellegrino. Viabilità ripristinata da uomini della Città Metropolitana di Messina e dai i nostri volontari dell’OdV cod. 1318.

Il Dirigente del DRPC Sicilia, Salvo Cocina, sta seguendo direttamente l’evoluzione degli eventi, aggiornato costantemente dalla Sala operativa.

