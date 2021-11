Maltempo, prima notte di Novembre dal sapore d’inverno al Nord: neve in montagna, freddo in pianura – LIVE

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nelle scorse ore, il maltempo provocato dalla “Tempesta di Halloween” s’è concentrato in serata al Nord/Est con violenti nubifragi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: sono caduti 104mm di pioggia a Conegliano, 103mm a Tambre, 99mm a Portogruaro, Musi, Miane e Chievolis, 98mm a Candaglia, 97mm a Squarzare, 94mm a Casier e Motta di Livenza, 93mm ad Alano di Piave, 91mm a Piancavallo, 88mm a Treviso, 87mm a Maniago, 72mm a Feltre. Oltre al maltempo, sono anche crollate le temperature: la prima notte di Novembre ha un sapore tipicamente invernale, soprattutto al Nord/Ovest dove dopo le piogge delle scorse ore, adesso fa particolarmente freddo. Abbiamo infatti appena +7°C a Novara, Asti, Biella, Varese, Como, Sondrio e Cantù, +8°C a Milano, Torino, Bergamo, Alessandria. Nevica, invece, sulle Alpi centro/orientali, per la prima volta in stagione fino ai 1.600/1.700 metri di altitudine.

