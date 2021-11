MeteoWeb

Il maltempo che sta interessando oggi la Toscana ha portato a diversi nubifragi sulla regione. I dati pluviometrici indicano 90.8 mm di pioggia caduti a San Marcello Pistoiese, 81.4 mm a Luicciana, 76.8 mm a Val di Luce, e sempre nel pistoiese 35.8 mm a Candeglia.

Disagi alla rete ferroviaria sono stati segnalati nella regione, con guasti alla linea in particolare in corrispondenza di San Giovanni Valdarno, dove per ora le precipitazioni sono state modeste, con 11.2 mm di pioggia caduti.