Maltempo, oltre 140mm di pioggia in Liguria, neve fino ai 1.800 metri sulle Alpi: ora i temporali si spostano al Nord-Est – FOTO

La “Tempesta di Halloween” ha iniziato a sferzare l’Italia ieri partendo dal Sud ed estendendosi oggi al Nord. Nella prima parte della giornata, la regione più colpita dal maltempo è stata la Liguria, dove si superano i 140mm di accumulo in provincia di Genova. In particolare, segnaliamo: 143mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 127mm a Bargagli, 126mm a Santa Maria di Rapallo, 118mm a Pian dei Preti, 114mm a Casali.

Ora i temporali si stanno gradualmente spostando verso est. Al momento, stanno interessando Lombardia ed Emilia Romagna ma nel corso delle prossime ore, insisteranno con maggiore intensità al Nord-Est. In particolare, in Friuli Venezia Giulia sono previsti 100mm o oltre entro la mezzanotte.

Forti piogge sono cadute anche al confine tra Toscana ed Emilia Romagna: 100mm al Passo del Brattello, 96mm a Santa Maria del Taro, 74mm a Fanano, 77mm a Campotizzoro, 70mm a Belfrote. In Lombardia, finora si registrano punte di 67mm a Sarnico, 62mm a Bellaria di Peschiera Borromeo, 54mm a Cassano d’Adda, 46mm a Milano, Bergamo e Brescia, 38mm a Pavia.

In Piemonte, oltre alle piogge, la neve è scesa fino ai 1.800-2.000 metri. Le precipitazioni sono state regolari e non hanno causato problemi, contribuendo anzi a ridurre il deficit pluviometrico che persiste in alcune aree della regione. Le piogge più intense nelle ultime 24 ore si sono avute sulle zone appenniniche al confine con la Liguria, con accumuli pluviometrici massimi di 50-55mm.

La neve ha imbiancata anche Livigno, in Lombardia, arrivando quindi fino ai 1.800 metri (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

