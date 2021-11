Maltempo: case e strade allagate in Sardegna, famiglia salvata a Porto Rotondo [FOTO]

MeteoWeb

Sei persone bloccate in casa o nelle auto a causa degli allagamenti per le forti piogge, sono state salvate nella notte in Gallura dai Vigili del fuoco. Una coppia di anziani è stata soccorsa in una villetta a Porto Rotondo, completamente invasa dalle acque di un piccolo fiume esondato. Ad Arzachena 4 persone sono state tirate fuori dalle auto.

E’ stata dunque una intensa notte di lavoro quella dei vigili del fuoco di Olbia a causa del maltempo che ha imperversato nella zona, richiedendo intervenuti d’urgenza, in particolare dopo la segnalazione della famiglia in difficoltà a Porto Rotondo. Si è reso necessario mettere in salvo gli occupanti di una villa che era completamente allagata dopo la piena di un fiume nelle vicinanze.

Tanti i danni in tutta la zona, con strade allagate e fango sulle carreggiate. Molte le richieste di intervento ad Arzachena, in Costa Smeralda, a causa della violenta pioggia che si è abbattuta per diverse ore provocando l’allagamento di cantine e appartamenti. A dare supporto alla squadra dei vigili del fuoco di Olbia, quella di Tempio Pausania.