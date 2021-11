Maltempo, prime intense nevicate e disagi in Trentino-Alto Adige: fiocchi dal Tonale a Madonna di Campiglio, 33 cm a Solda [FOTO]

MeteoWeb

Come ogni anno, la prima neve ha causato qualche disagio in Alto Adige.

I fiocchi sono caduti fino a 1500 metri di quota: nella zona di Solda si registrano 33 cm di accumulo.

Le strade sono innevate anche sulle Dolomiti, come a Passo Carezza, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un bus di linea bloccato. Segnalati interventi anche per altri automezzi in panne e alcuni alberi caduti sulle strade.

“Prestate attenzione su strade di montagna alte e passi a carreggiate innevate e scivolose e guidate solo con attrezzatura invernale,” evidenziano i vigili del fuoco dell’Alto Adige sui social.

La prima neve è arrivata anche in Trentino, dal Tonale a Madonna di Campiglio, ma anche a quote più basse. Imbiancate, con qualche disagio al traffico, Moena e Canazei, Predazzo e il monte Bondone, ma anche il Brennero, passo Resia e la val Badia.

Dopo una breve tregua, secondo Meteo Trentino domani e giovedì arriverà un’altra perturbazione con quota neve compresa tra i 1.400 e i 1.600 metri.

