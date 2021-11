Maltempo, prove generali d’inverno in Alto Adige: mezzo metro di neve in Val d’Ultimo, 35 cm al Brennero [FOTO]

MeteoWeb

Nel bel mezzo dell’autunno, l’inverno fa capolino in Alto Adige, dove nelle scorse ore è caduto fino a mezzo metro di neve, come per esempio a Fontana Bianca in Val d’Ultimo. A Fleres si registrano 40 cm e al Brennero 35 cm, secondo quanto ha reso noto il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Le precipitazioni sono state meno intense sulle Dolomiti: 4 cm di manto bianco sono stati registrati a Nova Ponente.

Nevica sull’A22 tra Vipiteno ed il Brennero.

Oggi giornata giornata all’insegna di nubi e precipitazioni, nevose oltre 800/1200 m di quota: in seguito i fenomeni si esauriranno, con chiarite da ovest. Le temperature massime non supereranno i +5/+10°C.

