Maltempo Roma: fortissime raffiche di vento e piogge torrenziali nella notte, allagamenti e disagi [VIDEO]

Sono stati circa 300 gli interventi della polizia locale di Roma Capitale eseguiti nella giornata di ieri sul territorio capitolino a causa della forte pioggia e del vento.

Gli agenti sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade, con chiusure temporanee, causa allagamenti, incidenti, caduta rami e varie criticità che hanno colpito diverse zone della città.

In via di risoluzione interventi in zona Tiburtina, Eur e Laurentina. In corso il ripristino delle condizioni di sicurezza in diverse vie, tra cui via di Marco Simone, via di Tor Cervara, via Licenza, via della Cecchignola, via di Valleranello, viale Europa, via di Acqua Acetosa Ostiense, via Cristoforo Colombo, via Appia Antica e via Laurentina.

