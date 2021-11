Maltempo Salerno: frana a Cava de’ Tirreni, cede strada panoramica [FOTO]

MeteoWeb

A causa del maltempo, nella notte si è verificata una frana a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano: una parte della carreggiata di via Bonazzi, in zona Pietrasanta, ha ceduto. Si tratta di una strada secondaria ma ben nota, perché panoramica.

Immediato l’intervento della macchina della Protezione civile comunale con tecnici e operai per la chiusura della strada con divieto di transito, sia pedonale che veicolare. Sul posto anche vigili del fuoco e i carabinieri. Non si registrano feriti.

