Maltempo Sardegna: 4 dispersi nel Cagliaritano, sono cacciatori

Ricerche in corso in Sardegna: i vigili del fuoco stanno cercando di localizzare 4 cacciatori usciti, nonostante il maltempo, per una battuta nella zona di Sarroch (Cagliari).

I 4 si sarebbero diretti nell’area di Rio Spagnolu.

Altri cinque cacciatori, di cui non si avevano notizie, sono stati appena soccorsi con l’elicottero a Villa San Pietro (Cagliari): sono in ipotermia a causa del freddo e della pioggia e saranno visitati dal 118. Soccorso anche un altro giovane di cui si erano perse le tracce a Sant’Anna Arresi.

Altri 20 cacciatori sono stati individuati salvi nel comune di Capoterra ma la difficoltà di raggiungerli è data dalla strada resa inagibile dal maltempo.