Maltempo Sardegna: crolla casa a Sant’Anna Arresi, salvi due anziani e il figlio

A causa della forte ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna nelle scorse ore, provocata dal Ciclone Blas, una casa è crollata per le infiltrazioni d’acqua e le tre persone all’interno si sono salvate solo grazie ai vigili del fuoco che in pochi istanti le hanno trascinate fuori. Coinvolti due anziani e il loro figlio, che al momento del crollo della loro casa, a Sant’Anna Arresi nel sud ovest della Sardegna, erano all’interno, ma per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.

I due anziani sono ora ospitati in una casa di riposo, mentre il figlio si trova in un’altra struttura. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri.