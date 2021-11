Maltempo e tanta neve Sardegna: Nuorese e Ogliastra si risvegliano imbiancati, tir finisce di traverso sulla SS389 [FOTO]

MeteoWeb

I primi fiocchi di neve sono caduti ieri pomeriggio, ma stamattina i paesi del Nuorese e l’Ogliastra si sono svegliati imbiancati, da Fonni a Tonara a Desulo, da Villagrande a Perdasdefogu, da Gavoi e Ollolai fino a Nuoro città.

Fiocchi bianchi anche in altri paesi della Barbagia di Seulo, come ad Esterzili, dove è in corso una bufera di neve.

Temperature a picco, anche a Cagliari, dove questa mattina si toccano i +5°C.

Prima dell’alba, sulla SS389 Nuoro-Lanusei un autoarticolato è finito di traverso sulla carreggiata all’altezza del km 43, a causa dell’asfalto reso viscido dalla neve. Due passeggeri sono rimasti contusi. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimettere in sicurezza la strada, mentre il 118 ha soccorso le persone coinvolte nell’incidente. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e l’Anas per ripristinare la viabilità,, oltre ai carabinieri.

Due squadre di vigili del fuoco arrivate da Oristano e Macomer sono intervenute per un incidente simile all’uscita nord di Macomer.

Scuole chiuse a Lanusei, in Ogliastra ed Esterzili, nel Sud Sardegna. In particolare su Esterzili è in corso una vera a propria bufera di neve che sta creando vari disagi alla circolazione sulla strada provinciale 114 e negli attraversamenti viari campestri.

Nel corso della settimana appena iniziata nuove irruzioni polari si dirigeranno verso l’Italia, determinando nubifragi, neve a quote basse e un clima via via più rigido.

