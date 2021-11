Maltempo Sardegna: domani scuole chiuse a Cagliari

MeteoWeb

Dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta nell’area di Cagliari, il sindaco Paolo Truzzu ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani lunedì 15 novembre. L’ordinanza è stata emanata per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili scolastici dopo le incessanti piogge che hanno creato disagi e allagamenti in città.

“Si invitano i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione in considerazione dello stato di diverse strade ancora allagate – si spiega in una nota del Comune – Le squadre della Protezione civile stanno provvedendo alle operazioni deflusso delle acque e la Polizia Locale sta vigilando sulla sicurezza della circolazione stradale“. “Anche nell’abitato di Pirri si sono registrate forti criticità nonostante la recente manutenzione delle caditoie e lo svuotamento delle vasche di laminazione“.