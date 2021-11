Maltempo Sardegna, paura a Siliqua: crolla un casa, famiglia salvata dai vigili del fuoco. Allagamenti nel cagliaritano

MeteoWeb

L’ondata di Maltempo che ha colpito il sud della Sardegna, annunciata con l’allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale sta creando numerosi disagi. Gli episodi piu’ gravi sono avvenuti a Siliqua dove, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa in via Umberto, gia’ lesionata, e’ crollata. All’interno si trovavano due anziani e il figlio, nessuno e’ rimasto ferito. “La casa aveva gia’ avuto in passato un crollo – ha spiegato all’ANSA il sindaco Francesca Atzori – ma gli occupanti sono rientrati di loro iniziativa. Questa mattina si e’ registrato il nuovo cedimento. I due anziani adesso sono stati ospitati in una casa di riposo e il figlio in un’altra struttura”. La strada che conduce all’abitazione e’ stata chiusa al traffico. “Maltempo – spiega ancora la prima cittadina – ho subito navigato il Coc e con la Protezione civile stiamo monitorando attentamente la situazione”. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la Protezione civile ei carabinieri.

Strade chiuse e allagamenti nel Cagliaritano

Strade, scantinati, negozi e addirittura il centro commerciale allagato. L’ondata di Maltempo piombata nel sud Sardegna sta creando non pochi problemi e disagi. Un’intera zona di Cagliari, la municipalita’ di Pirri e’ completamente allagata e il traffico e’ stato deviato. Sul posto stanno lavorando gli agenti della polizia municipale. Allagamenti in citta’ anche in viale Marconi, viale Poetto, lungo l’Asse Mediano e le bretelle di collegamento: alcune auto sono rimaste bloccate in gigantesche pozzanghere d’acqua. Strade piene d’acqua anche a Quartu Sant’Elena e Quartucciu dove l’acqua e’ entrata anche all’interno del centro commerciale. Non troppo distante, a Selargius, l’Anas ha chiuso in entrambe le direzioni la statale 554. “La strada – precisa l’Anas – e’ chiusa tra i chilometri 2.9 e 3.6 e il traffico e’ deviato sulla strada statale 131 dir“. Allagamenti e disagi anche nella zona di Pula dove stanno intervenendo la polizia municipale ei vigili del fuoco.