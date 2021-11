Maltempo Sardegna: rischio idrogeologico, l’allerta passa da gialla ad arancione

MeteoWeb

Passa da gialla ad arancione l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per l’ondata di maltempo che ha travolto la Sardegna.

L’allerta arancione per rischio idrogeologico sarà in vigore fino alle 23:59 di lunedì 15 novembre 2021 nella zona del Campidano.

Le due giornate – quella di oggi e quella di domani – saranno caratterizzate da piogge intense e temporali, ha precisato la protezione civile. Per lo stesso arco temporale, la zona di Cagliari sarà interessata anche da una Criticità Ordinaria, con Allerta Gialla per rischio idraulico.