Maltempo Sicilia, Musumeci: “Sciacca è un allucinante teatro di devastazione, disposto un sopralluogo”

MeteoWeb

“I cambiamenti climatici e la selvaggia cementificazione di alcune aree del territorio comunale insieme fanno della città di Sciacca un allucinante teatro di devastazione. Ho disposto, per l’inizio della prossima settimana, un sopralluogo della Protezione civile, del Genio civile e della Struttura contro il dissesto idrogeologico per sottovalutare gli interventi urgenti atti a ripristinare la viabilità. E’ chiaro che servono, al di là dell’immediato, azioni radicali sulle infrastrutture idriche che impongono, soprattutto al Comune, la condivisione di scelte coraggiose“. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in relazione alla forte ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia e in particolare ai danni causati nel centro agrigentino.