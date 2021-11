MeteoWeb

I forti temporali in corso dalla scorsa notte hanno provocato allagamenti nella zona di Fiumicino, in particolare ad Aranova, Fregene e Focene.

Un tornado si è formato questa mattina a largo della costa di Ostia: si è dissolto in breve tempo, senza provocare gravi danni o disagi, a parte qualche oggetto scagliato in aria.

