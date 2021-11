Maltempo, la “Tempesta di Halloween” porta forti piogge: picchi di oltre 100mm in Liguria, primi allagamenti e disagi a Genova

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo il Nord-Ovest dell’Italia per quella che può essere definita come la “Tempesta di Halloween”, che da ieri ha iniziato a sferzare l’Italia. Le piogge più ingenti finora si sono verificate in Liguria, dove si registrano già accumuli pluviometrici parziali di 104mm a Bargagli, 95mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 93mm a Santa Maria di Rapallo, 88mm a Pian dei Preti, 84mm a Genova, 69mm a Pezzonasca.

La pioggia caduta a Genova sta creando i primi disagi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Ausonia dove un albero è caduto su una macchina. Interventi in corso anche a Nervi e Bargagli. In mattinata si sono registrati diversi allagamenti a Ponente ma senza grosse ripercussioni.

Nel corso del pomeriggio-sera, il maltempo si estenderà anche al Nord-Est, dove sono previsti, in particolare, 75-100mm o anche oltre in Friuli Venezia Giulia. Forti piogge anche su tutte le regioni tirreniche.

