Maltempo, oltre 120mm in Sicilia: torrenti esondati nel Trapanese e nell’Agrigentino, evacuazioni a Menfi – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continuano a cadere incessanti le piogge provocate dal Ciclone Mediterraneo Blas sulla Sicilia occidentale. In particolare, le piogge più ingenti si registrano nel Trapanese. I parziali pluviometrici finora indicano 126mm a Castelvetrano, 109mm a Sciacca, 106mm a Contessa Entellina, 96mm a Calatafimi, 63mm a Castellammare del Golfo, 53mm a Salemi, 41mm a Mazara del Vallo.

Le forti piogge che da ieri colpiscono la Sicilia centro-occidentale continuano a provocare danni tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo, con allagamenti, esondazioni, smottamenti ed evacuazioni. Nella zona a valle di Menfi (Agrigento), l’acqua nelle strade allagate arriva all’altezza dello sportello dei fuoristrada. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Sicilia ha attivato organizzazioni di volontariato presenti sul territorio che, assieme ai carabinieri, coordinati dal sindaco che sta aprendo un Centro operativo comunale (Coc), stanno per evacuare circa venti famiglie. A Sambuca di Sicilia sono in corso interventi per aiutare automobilisti rimasti bloccati all’interno delle loro auto.

Si registra anche l’esondazione del torrente San Marco, a Sciacca (Agrigento). La furia dell’acqua ha danneggiato condotte idriche e fognarie e causato anche il cedimento di alcune delle vie di comunicazione piu’ transitate nelle zone di campagna. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati a causa dell’allagamento delle strade. “Al momento abbiamo riscontrato gravi criticita’ nella circolazione“, dice il sindaco Francesca Valenti. Disposta la chiusura al traffico di alcune vie. Tra queste la via Lido, una delle arterie piu’ vulnerabili della citta’, che ad ogni alluvione viene travolta da acqua piovana e dai liquami fognari di un impianto vecchio e ormai inadeguato che non e’ stato ancora sostituito. La Polizia municipale di Sciacca si e’ appellata alla cittadinanza a non uscire da casa. La Protezione Civile del comune inoltre e’ intervenuta per mettere in salvo alcune famiglie residenti in localita’ Carcossea, che erano rimaste isolate per il cedimento dell’unica strada di accesso alle loro abitazioni. Restano bloccati nelle loro abitazioni, invece, 3 disabili residenti in piazza San Vito, in pieno centro abitato, dove la pavimentazione stradale ha subito gravi danni e la via di accesso e’ stata transennata. Oggi i bambini della scuola elementare “Cacioppo” di Menfi hanno anticipato la fine delle lezioni dopo le infiltrazioni di acqua piovana all’interno della sede scolastica. Le scuole resteranno chiuse anche domani.

Nel Trapanese, il fiume san Bartolomeo ha rotto gli argini al confine tra i Comuni di Castellammare del Golfo ed Alcamo. “Esonda il fiume san Bartolomeo e al momento si sono registrati solo alcuni allagamenti di terreni in prossimità del fiume, dal lato di Castellammare. L’allerta rimane massima ed invitiamo i cittadini che vivono nelle zone circostanti il fiume o transitano, a prestare la massima attenzione. Le consistenti piogge delle ultime ore hanno provocato la piena del fiume. Monitoriamo lo stato dei luoghi“, hanno detto il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, e l’assessore alla Protezione Civile, Leonardo D’Angelo, che invitano la cittadinanza a fare attenzione. Oltre i limiti di piena anche il torrente Guidaloca, sempre nel territorio di Castellammare del Golfo.

“Come sottolinea la Protezione civile occorre prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, soprattutto proprio in prossimità dei corsi d’acqua perché prosegue anche domani, 11 novembre, l’allerta arancione indicata per quasi tutta la Sicilia. Ci saranno ancora temporali, rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica – concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo. Occorrono massima attenzione e prudenza negli spostamenti”.

Chiusa per allagamenti l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Salemi e Alcamo Ovest, nel Trapanese, in direzione del capoluogo siciliano. Ne dà notizia l’Anas, che ha deviato il traffico con uscita obbligatoria allo svincolo di Salemi e rientro in autostrada ad Alcamo Ovest.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: