Maltempo Toscana, forte vento e mare mosso: disagi all’Isola d’Elba, scuole chiuse e collegamenti sospesi

Dopo aver colpito violentemente la Sardegna nella giornata di ieri, il ciclone Blas è risalito lungo il Tirreno, in direzione di Lazio e Toscana.

L’ondata di maltempo che sta investendo la costa toscana sta provocando disagi anche all’Isola d’Elba: stamani il comune di Portoferraio (Livorno) ha disposto la chiusura di tutte le scuole e dei servizi educativi del territorio. Una decisione, spiega l’amministrazione comunale, “necessaria per tutelare i nostri bambini e i nostri ragazzi“.

A causa del forte vento e del mare mosso, questa mattina sono stati sospesi i collegamenti via mare tra Piombino e l’Isola d’Elba. L’ultimo traghetto per Portoferraio è partito questa mattina alle 05:30. Successivamente le corse sono state annullate a causa dei problemi di attracco dovuti al Maltempo. Dato che nella giornata di oggi le previsioni meteomarine parlano di un miglioramento, non si esclude che i collegamenti tra Piombino e l’Isola d’Elba possano essere ripristinati già nel corso della giornata.

