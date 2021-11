Violenta ondata di maltempo investe la Sicilia: due tornado e strade come fiumi nel Ragusano, un morto a Modica [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Prosegue senza sosta l’ondata di maltempo in Sicilia.

Dopo la giornata critica di ieri, nella notte è stato colpito il Ragusano e il Catanese.

E’ stato confermato un morto nel Modicano, area devastata, con alberi divelti e case scoperchiate.

Nella Provincia di Ragusa si sono formati due tornado: il primo in contrada Trebalate – Serrameta, ha provocato la morte di un cinquantenne mentre stava uscendo da casa. Un’altra tromba d’aria ha interessato la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso. Al momento è chiusa la Sp7 tra Comiso e Chiaramonte invasa da detriti.

A Ragusa, dove piove con intensità da un’ora, ha iniziato a grandinare.

Un nubifragio ha colpito il Vittoriese, allagamenti sono stati segnalati a Scoglitti dopo che una forte grandinata ha colpito la zona: il ghiaccio si è poi trasformato fiumi di acqua e detriti.

Grandinate anche nel catanese, in particolare ad Aci Sant’Antonio. Registrati allagamenti anche nel capoluogo etneo lungo alcune vie principali del centro.

Per tutta la notte, e anche stamattina, i vigili del fuoco hanno lavorato in particolare a Termini Imerese, dove si sono verificati allagamenti in diverse strade, soprattutto nella zona industriale. Tanti i danni provocati nella cittadina a causa del maltempo. Oggi a Termini Imerese e a Caccamo sono chiuse le scuole e i sindaci hanno invitato i cittadini a restare a casa. La strada provinciale che porta da Caltavuturo a Scillato è ricoperta di fango. A causa del nubifragio è esondato il torrente Morello nella zona di Lercara Friddi. L’acqua è finita sulla strada statale 189 trasportando detriti e fango. Danni e disagi anche sulla strada che collega Castronovo a Prizzi dove metà della carreggiata è franata verso valle, mentre l’altra parte rimane percorribile.

Il maltempo si è abbattuto anche sulla provincia di Siracusa. Ad Augusta situazione critica: la cittadina industriale si trova isolata, con le vie di ingresso e di uscite allagate. Decine le richieste alla protezione civile di case allagate con cinquanta centimetri di acqua. Scuole chiuse ad Augusta, Priolo, Melilli, Palazzolo Acreide, Ferla, Buccheri, Buscemi, Sortino.

A causa della presenza di fango e detriti sono stati provvisoriamente chiusi sulla strada statale 192 ‘della Valle del Dittaino’ il tratto dal km 19,500 al km 43,300 tra Barrafranca (Enna) e Mazzarino (Caltanissetta) e sulla statale 410 dir di Naro, il tratto nei pressi di Naro (AG). Sul posto squadre Anas e forze dell’ordine.

La pioggia battente, accompagnata da lampi e tuoni, ha sferzato per tutta la notte la provincia di Enna, che ora conta i danni, principalmente in agricoltura: terreni allagati, recinzioni divelte e strade interpoderali inaccessibili.

