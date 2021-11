Maltempo Piemonte: venti di foehn e -30 sul Monte Rosa innevato [FOTO]

MeteoWeb

Questa mattina il Monte Rosa innevato ha offerto uno spettacolo affascinante, come si può vedere dalle foto nella gallery scorrevole in alto. Venti di foehn dalle vallate alpine fino alle pianure, da oggi, in Piemonte, con nevicate sulle creste di confine, in particolare con la Francia, dove lo zero termico scende a 600-700 metri. Sono le conseguenze della depressione di origine polare marittima che si è portata sul Mediterraneo occidentale. Gelate notturne e minime già invernali in montagna: la rete di stazioni meteo di Arpa ha registrato -30.1 sul Monte Rosa, -14,2 a Sestriere, -12,7 gradi a Formazza (VCO) , -10,5 al Lago Paione, nel territorio di Bognanco (VCO), -8.8 alla stazione Pranudin di Bardonecchia; raffiche di vento a 60 km a Susa (Torino). Vento anche a Torino. Per il maltempo sulla strada statale 24 ‘del Monginevro’, il tratto Cesana -Claviere – informa Anas – è provvisoriamente chiuso ai mezzi pesanti con una massa superiore alle 26 tonnellate; analogo provvedimento in Francia sulla Route Nationale 94.