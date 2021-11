Maltempo, forte vento e mareggiate sulle coste occidentali: il mare arriva alle cabine a Viareggio e Fregene, disagi anche a Marina di Pisa – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua a colpire buona parte dell’Italia con piogge e forti venti, che stanno causando mareggiate lungo le coste occidentali della Penisola (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). In particolare, sul litorale romano le raffiche hanno sfiorato gli 80km/h, con i 77km/h registrati a Civitavecchia, mentre sulla costa livornese hanno raggiunto 65km/h e a Viareggio i 50km/h.

Proprio il vento che ha soffiato in Versilia ha spinto il mare in diversi stabilimenti balneari della Passeggiata di Viareggio fino alla cabine. La sabbia e’ volata in parte di piazza Mazzini. Nessun problema in porto per gli ormeggi delle barche che erano stati rinforzati su invito della capitaneria di porto viareggina. Ci sono stati alcuni interventi dei Vigili del Fuoco per la rimozione di qualche ramo e albero caduti. Chiusi gli accessi alle pinete e al viale dei Tigli che collega Viareggio con Torre del Lago.

Allagamenti a Marina di Pisa e qualche intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere rami pericolanti e parti di coperture degli edifici danneggiate dal vento. Come spesso accade in caso di mareggiate, a Marina di Pisa un tratto di lungomare e’ stato chiuso al traffico perche’ raggiunto dalle onde che hanno riversato sulla carreggiata ingente quantita’ di materiali lapidei delle spiagge di ghiaia prospicienti. La situazione tuttavia e’ sotto controllo e non si segnalano particolari danni o disagi diretti per la popolazione.

Disagi e segni della mareggiata in corso anche sul litorale romano. E come accaduto nelle ultime stagioni autunnali ed invernali, tornano le preoccupazioni dei balneari che vedono le onde avvicinarsi alle cabine, alcune compromesse a Fregene, ed altre strutture, sulla costa fino ad Ostia. Le previsioni meteo indicano per domani un peggioramento della mareggiata, con un’ “onda a tre metri”.”Gia’ stanotte c’era un’onda a 2 metri ed ottanta – spiega un balneare di Fregene – Avevo accumulato, negli ultimi due mesi, sabbia di difesa ma ora gia’ si e’ persa quasi tutta. In queste ore io ed altri colleghi siamo al lavoro con le ruspe per alzare le difese”. “E’ bastato quello che ha fatto stanotte per far entrare acqua nel locale ristorante: stamattina tutti ad asciugare ma un peggioramento meteomarino e’ dato per domani”, riferiscono dal “Vittoria” sul lungomare di Fiumicino. Anche nella zona di Mare Nostrum, a Focene, residenti sono tornati ad esprimere preoccupazione ed a rinnovare la richiesta d’interventi di difesa dell’abitato.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: