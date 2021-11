Marte: dal rover Curiosity una nuova cartolina dal Pianeta Rosso

MeteoWeb

Dal rover Curiosity una nuova cartolina da Marte, un’immagine a colori del paesaggio del Pianeta Rosso realizzata dalle pendici del Monte Sharp.

“Ammartato” il 6 agosto 2012, il rover Curiosity continua a esplorare l’area cratere Gale e studiare le strutture geologiche della regione, in particolare le pendici del Monte Sharp che con i suoi circa 5mila metri si erge nel mezzo del cratere provocato da un antico impatto meteorico.

La cartolina è stata realizzata a partire da due immagini in bianco e nero scattate il 16 novembre, nel 3.299 giorno marziano (Sol) di missione. Nella foto è visibile a destra la montagna Rafael Navarro (in memoria di uno degli scienziati del team di Curiosity recentemente scomparso), mentre al centro si possono scorgere alcune particolari increspature del terreno note come “Sands of Forvie”. Infine, sullo sfondo, a circa 40 km di distanza, si distingue il rilievo che delimita il cratere.