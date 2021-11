Maxi richiamo di ‘latte’ vegetale biologico dai supermercati italiani: è contaminato da ossido di etilene

MeteoWeb

La nota catena di supermercati NaturaSì ha pubblicato una lunga serie di avvisi di richiamo per Bevande vegetali – Isola Bio, ritirati in via precauzionale per presenza di tracce di ossido di etilene (ETO) in un ingrediente (gomma di guar).

Ecco tutti i lotti interessati:

Supreme Cocco 1L – L:201210 – L:210213 – L:210223 – L:210316 – L:210322

– L:201210 – L:210213 – L:210223 – L:210316 – L:210322 Delizia di Mandorla 1L – L:201127 – L:210128 – L:210301 – L:210320

– L:201127 – L:210128 – L:210301 – L:210320 Cocco senza zuccheri 1L – L:201123 / L:201209 / L:210215 / L:210222 / L:210329 / L:210330

– L:201123 / L:201209 / L:210215 / L:210222 / L:210329 / L:210330 Avena Cacao 1L – L:210323

– L:210323 Mandorla Tostata 1L – L:210206 / L:210401

– L:210206 / L:210401 Crema di Cocco 200ML – L:201204 / L:210227 / L:210305

– L:201204 / L:210227 / L:210305 Crema di Soia 200ML – L:201203

– L:201203 Mandorla On The Go 250ml – L:210220 – L:210326

Il richiamo si applica solo ai lotti e relative scadenze sopra elencati. Altri prodotti e lotti del marchio non sono interessati. Le persone che hanno acquistato questo prodotto sono invitati a non consumarlo e a riportarlo al negozio di acquisto.