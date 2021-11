Maxi ritiro di farmaci equivalenti della cardioaspirina: 20 lotti di acido acetilsalicidico fuori specifica, controlli dei carabinieri

MeteoWeb

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha disposto il ritiro volontario di 20 lotti della specialità medicinale Acido Acetilsalicidico Sandoz a seguito della comunicazione da parte della stessa ditta Sandoz SpA, di risultati fuori specifica in seguito ad autocontrolli.

Ecco la specialità medicinale e il numero dei lotti richiamati:

Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KL7663 , con scadenza 30.11.2021

, con scadenza 30.11.2021 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KN8048 , con scadenza 31.12.2021

, con scadenza 31.12.2021 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KN8911 , con scadenza 31.12.2021

, con scadenza 31.12.2021 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KN8912 , con scadenza 31.12.2021

, con scadenza 31.12.2021 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KR1166, con scadenza 31.01.2022

con scadenza 31.01.2022 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KT4463 , con scadenza 31.03.2022

, con scadenza 31.03.2022 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KT4464 , con scadenza 31.03.2022

, con scadenza 31.03.2022 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KT4465 , con scadenza 31.03.2022

, con scadenza 31.03.2022 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KT9817 , con scadenza 31.03.2022

, con scadenza 31.03.2022 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KU1379 , con scadenza 31.03.2022

, con scadenza 31.03.2022 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KU1666 , con scadenza 31.03.2022

, con scadenza 31.03.2022 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KU1667 , con scadenza 31.03.2022

, con scadenza 31.03.2022 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KU1668 , con scadenza 31.03.2022

, con scadenza 31.03.2022 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto KU1669 , con scadenza 31.03.2022

, con scadenza 31.03.2022 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto LH7856 , con scadenza 31.01.2023

, con scadenza 31.01.2023 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto LH7859 , con scadenza 31.01.2023

, con scadenza 31.01.2023 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto LJ2910, con scadenza 31.01.2023

con scadenza 31.01.2023 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto LJ2911 , con scadenza 31.01.2023

, con scadenza 31.01.2023 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto LJ2912 , con scadenza 31.01.2023

, con scadenza 31.01.2023 Acido Acetilsalicidico Sandoz 100mg 30 compresse gastroresistenti AIC 042200016 lotto LK0905, con scadenza 28.02.2023.

L’Acido acetilsalicilico Sandoz contiene acido acetilsalicilico, che a basse dosi appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati agenti anti aggreganti piastrinici, e dunque utili per regolarizzare la coagulazione del sangue, onde evitare eventi avversi come le trombosi. Quando si forma un coagulo di sangue in un’arteria, il flusso sanguigno si blocca e si interrompe la fornitura di ossigeno. Quando questo si verifica nel cuore, può provocare un attacco di cuore o angina; nel cervello può provocare un ictus. Si tratta dunque di un farmaco molto utilizzato da chi presenta patologie cardiocircolatorie, e non solo.

Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della notifica di allerta dell’agenzia tedesca dei medicinali, concernente risultato fuori specifica in confezioni del suddetto farmaco. La ditta Sandoz, divisione del gruppo Novartis, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute è pra tenuto a verificare.