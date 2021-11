Lo straordinario spettacolo di Messina e Reggio Calabria dopo la tempesta: lo Stretto visto dal SIAI U-208 dell’Aeronautica Militare – GALLERY

MeteoWeb

Cielo sereno o poco nuvoloso. All’orizzonte settentrionale, sul Tirreno, gli addensamenti che stanno provocando forte maltempo dal cosentino verso la Campania. Ma sullo Stretto di Messina oggi è la quiete dopo la tempesta: i temporali di ieri sera e della notte hanno lasciato spazio ad una splendida giornata di sole con temperatura massima che ha raggiunto i +20°C dopo una minima di +13°C durante i nubifragi notturni. Sta piovendo tantissimo in quest’autunno sullo Stretto. A Reggio Calabria tra ottobre e novembre il parziale pluviometrico ha già abbondantemente superato i 300mm. Il suolo è verde, il clima piacevole, l’atmosfera limpida. Il clima ideale per una “scampagnata” sui cieli dello Stretto, come quella che ha fatto il nostro Salvatore Dato a bordo di un un aereo militare, il SIAI U-208 del 60esimo stormo dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma), a Reggio Calabria per presentare il progetto “Top Gun“, un corso di Cultura Aeronautica ideato del glorioso e storico Aeroclub dello Stretto.

Le fotografie, nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, raccontano l’incanto di Messina e Reggio Calabria viste dall’alto.