Dopo la neve, il freddo è protagonista in Alto Adige.

Il meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha reso noto che a San Giacomo in Val di Vizze questa mattina sono stati registrati -12°C, -11°C a Pennes e -9°C a Fleres.

La città più fredda è Vipiteno con -3°C. Per il fine settimana ed i giorni successivi si prevede tempo molto soleggiato ma con temperature basse. Il cielo sarà sereno, con passaggio di sottili nubi alte.

