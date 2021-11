Anticiclone, caldo anomalo e nebbie da inversione: oggi +22°C a Reggio Calabria, +17°C a L’Aquila, +6°C a Reggio Emilia e Parma

MeteoWeb

L’anticiclone che sta interessando la nostra penisola sta determinando caldo anomalo in montagna e al centro, e freddo da inversione termica per le nebbie in Pianura Padana e sulle Marche settentrionali. E’ degno di nota il fatto che in pianura Padana molte località non abbiano raggiunto neanche i +6/+7°C di massima mentre sulle Alpi si sono registrati picchi di +15°C, sull’Appennino Tosco-Emiliano di +17°C , oltre +20/+21°C in Campania e Puglia e oltre +21/+22°C in molte località di Calabria e Sicilia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 21 novembre 2021, in alcune località italiane: